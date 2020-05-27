Более 120 компаний сферы бытовых услуг воспользовалось мерами поддержки Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 120 предприятий сферы бытовых услуг воспользовалось городскими мерами поддержки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за четыре месяца компании смогут сэкономить на аренде помещений 52,3 миллиона рублей. Он подчеркнул, что подобной льготой уже воспользовались 123 организации.

"При этом всего в Москве 2 135 предпринимателей в этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки, и совокупный объем поддержки для них может составить около 900 миллионов рублей", – заявил Ефимов.

От арендной платы также освободили предприятия сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, а также образовательные, культурные и спортивные учреждения, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за введенных в городе ограничений. Всего этой мерой поддержки могут воспользоваться более 11 тысяч московских компаний.

"Поддержку уже получили компании, арендующие 116 нежилых помещений у города общей площадью 17,9 тысячи квадратных метров и семь земельных участков общей площадью 0,7 гектара. Среди популярных у москвичей организаций мерой воспользовались два старейших банных комплекса города — Ржевские бани и "Соколиная Гора", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для оформления услуги по отмене платежей за аренду необходимо подать в департамент городского имущества документы о приостановке работы и фотографии, подтверждающие вид деятельности. Рассмотрят как бумажные, так и электронные обращения. Заявку можно подать до 31 декабря.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

