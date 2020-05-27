Более 120 компаний сферы бытовых услуг воспользовалось мерами поддержки Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 120 предприятий сферы бытовых услуг воспользовалось городскими мерами поддержки, передает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за четыре месяца компании смогут сэкономить на аренде помещений 52,3 миллиона рублей. Он подчеркнул, что подобной льготой уже воспользовались 123 организации.
"При этом всего в Москве 2 135 предпринимателей в этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки, и совокупный объем поддержки для них может составить около 900 миллионов рублей", – заявил Ефимов.
От арендной платы также освободили предприятия сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, а также образовательные, культурные и спортивные учреждения, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за введенных в городе ограничений. Всего этой мерой поддержки могут воспользоваться более 11 тысяч московских компаний.
"Поддержку уже получили компании, арендующие 116 нежилых помещений у города общей площадью 17,9 тысячи квадратных метров и семь земельных участков общей площадью 0,7 гектара. Среди популярных у москвичей организаций мерой воспользовались два старейших банных комплекса города — Ржевские бани и "Соколиная Гора", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Для оформления услуги по отмене платежей за аренду необходимо подать в департамент городского имущества документы о приостановке работы и фотографии, подтверждающие вид деятельности. Рассмотрят как бумажные, так и электронные обращения. Заявку можно подать до 31 декабря.
В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.
Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.
"Интервью": Максим Гаман – о бизнесе в период коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: