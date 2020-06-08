Московский экспортный центр реализует пилотный проект по сопровождению бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московский экспортный центр (МЭЦ) реализует пилотный проект по комплексному индивидуальному сопровождению компаний при выходе на зарубежные рынки, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Программа предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты. Она содержит несколько этапов с использованием финансовых и нефинансовых мер поддержки Московского экспортного центра", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он подчеркнул, что в пилотном проекте участвуют 55 компаний, из них 35 организаций по комплексному индивидуальному сопровождению занимаются производством различных товаров. Они планируют поставлять свою продукцию за рубеж.
Остальные 20 компаний собираются экспортировать услуги в сфере информационных технологий, архитектуры, строительства, туризма. В настоящее время все участники уже прошли первичную подготовку по выходу на международный рынок.
Специалисты помогли участникам определиться с географическим направлением экспорта и покупателями. В рамках программы в дальнейшем также запланированы образовательные программы и персональные консультации по вопросам поставок товаров.
Все компании будут также проинформированы о доступных для них компенсационных выплатах. Субсидии дают предпринимателям возможность компенсировать часть уже понесенных расходов, а гранты предоставляются на развитие деятельности и не зависят от затрат прошлых лет.
Московский экспортный центр при правительстве Москвы работает с предпринимателями для продвижения их продукции на зарубежный рынок. Ключевые задачи МЭЦ – увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.
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