Прямую поддержку от города получили уже 36 тысяч предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей.

Он уточнил, что более пяти тысяч организаций получили отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний – отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей.

Плату за аренду городской недвижимости отменили 1,4 тысячи предпринимателей на 1,3 миллиарда рублей. Еще 3,5 тысячи компаний получили отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества на 14,6 миллиарда рублей.

"Всего помощью воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек. Эти компании могут направить высвободившиеся средства на выполнение обязательств перед своими сотрудниками и на поддержку своего бизнеса", – заметил Ефимов.

В частности, помощь уже оказали 3,5 тысячи торговым предприятиям, 220 гостиницам и санаторно-курортных организациям, 560 объектам спорта, культуры, развлечений, 250 организациям общественного питания.

Помимо этого, поддержку оказали 340 образовательным и бытовым организациям и 3,2 тысячи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получают поддержку и представители малого и среднего бизнеса Москвы по 13 видам субсидий и грантов. Специальные выплаты предусмотрены для франчайзи, представителей гостиничного бизнеса, социальных предприятий, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что с марта одобрено более 250 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий и грантов на общую сумму более 425 миллионов рублей.

По его словам, самой популярной мерой поддержки стали субсидии и гранты столичным экспортерам.

"Их получат 90 компаний. Совокупный размер выплат по ним составит более 200 миллионов рублей. Еще почти полторы тысячи заявок на общую сумму 2,7 миллиарда рублей сейчас находится на рассмотрении", – добавил он.

Он напомнил, что в рамках антикризисных мер поддержки в столице запустили программу льготного кредитования бизнеса. Город субсидирует до 8% ставки по новым кредитам и до 6% по уже действующим.

Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.

