Ефимов оценил сроки восстановления экономики Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что восстановление экономики города может продлиться больше года.

Как сообщает Агентство "Москва", вице-мэр также отметил возможное негативное влияние изменений на мировых рынках.

"Если говорить о полноценном [возвращении] в нормальное русло и восстановлении экономики в ключе исключительно пандемии, то я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период... то думаю, что восстановление будет достаточно длительным, может занять более года", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что отчасти экономика Москвы зависит от структурных сдвигов в этой сфере, в том числе и в мировом формате.

По словам Ефимова, в период пандемии порядка 36 тысяч организаций может воспользоваться мерами поддержки бизнеса. В них суммарно работает до 800 тысяч человек.

