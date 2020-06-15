Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

18:11

Ефимов оценил сроки восстановления экономики Москвы

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что восстановление экономики города может продлиться больше года.

Как сообщает Агентство "Москва", вице-мэр также отметил возможное негативное влияние изменений на мировых рынках.

"Если говорить о полноценном [возвращении] в нормальное русло и восстановлении экономики в ключе исключительно пандемии, то я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период... то думаю, что восстановление будет достаточно длительным, может занять более года", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что отчасти экономика Москвы зависит от структурных сдвигов в этой сфере, в том числе и в мировом формате.

По словам Ефимова, в период пандемии порядка 36 тысяч организаций может воспользоваться мерами поддержки бизнеса. В них суммарно работает до 800 тысяч человек.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать