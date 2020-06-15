Столичные власти рассказали об экономической поддержке организаций Москвы

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Порядка 36 тысяч организаций может воспользоваться мерами поддержки бизнеса. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе эфира радиостанции Business FM.
"Теми мерами поддержки, которые мы приняли на уровне города, может воспользоваться порядка 36 тысяч организаций. В этих организациях работает около 800 тысяч человек", – отметил Ефимов.
Кроме того, он сообщил, что большинство летних веранд смогут открыться после 16 июня.
"Если говорить про открытие, все ли откроются, то, по нашим предварительным оценкам, откроются абсолютное большинство", – заявил Ефимов.
Ранее Сергей Собянин анонсировал новое снятие ограничений в столице с 16 июня. Он заявил, что с 16 июня вновь свои двери для посетителей открывают летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.
Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.
Большинство летних веранд в столице могут открыть с 16 июня
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