Названы регионы России с наивысшим уровнем благосостояния семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ямало-Ненецкий округ возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей в 2019 году. Лидером он стал в девятый раз подряд, передает РИА Новости.

На верхних строчках оказались нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка – Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составил 37,5 тысячи рублей.

В ЯНАО максимальный остаток составил 88,5 тысячи рублей. Второе место заняла Сахалинская область с остатком 72,7 тысячи рублей. В московских среднестатистических семьях остаток составил 65,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 57,3 тысячи. Пятерку замкнул Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 56,8 тысячи рублей.

В десяти российских регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком после минимальных расходов остается менее десяти тысяч рублей. В состав замыкающей рейтинг группу вошли Республика Калмыкия (9 тысяч), Брянская область (8,9 тысячи рублей), Республика Дагестан (8,3 тысячи рублей), Республика Ингушетия (8,1 тысячи рублей), Алтайский край (7,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Чеченская Республика (4,2 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (1,02 тысячи рублей).

Ранее RT на основании данных Росстата составил рейтинг с самой высокой зарплатой за январь – март 2020 года. Первая позиция у Чукотки – 109,1 тысячи рублей. Следом расположились ЯНАО (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей). Наиболее низкая зарплата, по информации Росстата, была у жителей Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей).

В апреле стали известны регионы – лидеры по приросту населения в 2017–2019 годах. Это Республика Ингушетия, где численность населения выросла на 5,5%, Севастополь (рост на 4,8%), Ленинградская область (рост на 4,7%), Чеченская Республика (рост на 4,5%), Тюменская область (рост на 4%) и Московская область (рост на 3,6%).