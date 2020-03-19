Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

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Самая высокая среднемесячная зарплата в России зафиксирована на Чукотке. По данным Росстата, жители этого региона получают 106,8 тысячи рублей в месяц, передает RT.

Затем следует Ямало-Ненецкий автономный округ – средняя заплата 100,4 тысячи, Москва – 94 тысячи рублей, Магаданская область – 92,9 тысячи и Ненецкий АО – 86,8 тысячи.

В противоположном рейтинге на первом месте Карачаево-Черкесия. В этой республике средняя зарплата – 27 тысяч рублей. Также в рейтинг с самыми низкими зарплатами попали Дагестан – 27,2 тысячи рублей, Ивановская область – 27,3 тысячи рублей, Ингушетия – 27,5 тысячи рублей и Чечня – 27,7 тысячи рублей.

По словам экспертов, высокие зарплаты в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока объясняются региональными надбавками за непростые условия проживания. Кроме того, в этих регионах бывают надбавки за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.

На Кавказе же, где фиксируется низкий уровень зарплат, население преимущественно занято в бюджетной сфере и сельском хозяйстве, где не предусмотрены высокие прибавки к зарплате, добавляют специалисты.

В 2019 году средняя зарплата в России составила 47,5 тысячи рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 3,7 тысячи.

Как стало известно ранее, мужчины в России чаще оказываются без работы, чем женщины. Данная тенденция сохраняется во всех возрастных группах.

В конце прошлого года официально безработными гражданами считались около 1,6 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин. Рассматривались люди в возрасте от 15 до 74 лет, которые искали работу не менее месяца и были готовы сразу приступить к выполнению служебных обязанностей.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, женщинам легче найти работу из-за более низких ожиданий по зарплате. При этом женщины более социально активны, чем мужчины.

