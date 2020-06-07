Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росстат опубликовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, на основе которой RT составил рейтинг регионов по этому показателю.
Самая высокая средняя зарплата за указанный период оказалась на Чукотке – 109,1 тысячи рублей. Следом расположились ЯНАО (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).
Наиболее низкая зарплата, по информации Росстата, была у жителей Ивановской области (27 тысячи рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей).
В целом по всем регионам средняя зарплата в стране за первый квартал текущего года составила 48,3 тысячи рублей.
Аналитики сервиса "Работа.ру" узнали, в каких отраслях предлагают самые высокие зарплаты. Выяснилось, что их можно получить в сфере логистики и сотрудникам склада. В среднем работники зарабатывают до 155 тысяч рублей в месяц. Высокую зарплату также предлагают в сфере судоходства – около 154 тысяч рублей.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в мае озвучил прогноз по безработице в стране. По его словам, пик по показателю придется на третий квартал. Ситуация на рынке труда во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, стабилизация ожидается в четвертом квартале, а положительная динамика – в первом-втором квартале 2021 года, отметил министр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: