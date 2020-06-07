Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росстат опубликовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, на основе которой RT составил рейтинг регионов по этому показателю.

Самая высокая средняя зарплата за указанный период оказалась на Чукотке – 109,1 тысячи рублей. Следом расположились ЯНАО (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).

Наиболее низкая зарплата, по информации Росстата, была у жителей Ивановской области (27 тысячи рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей).

В целом по всем регионам средняя зарплата в стране за первый квартал текущего года составила 48,3 тысячи рублей.

Аналитики сервиса "Работа.ру" узнали, в каких отраслях предлагают самые высокие зарплаты. Выяснилось, что их можно получить в сфере логистики и сотрудникам склада. В среднем работники зарабатывают до 155 тысяч рублей в месяц. Высокую зарплату также предлагают в сфере судоходства – около 154 тысяч рублей.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в мае озвучил прогноз по безработице в стране. По его словам, пик по показателю придется на третий квартал. Ситуация на рынке труда во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, стабилизация ожидается в четвертом квартале, а положительная динамика – в первом-втором квартале 2021 года, отметил министр.