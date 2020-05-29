Уволить нельзя оставить: нужно ли запретить сокращения в период пандемии

Министерство труда и социальной защиты предложило рассмотреть особый порядок увольнения в условиях пандемии коронавируса, в частности запретить работодателю по своей инициативе сокращать или отправлять людей в простой. Разбираемся, сможет ли такое нововведение упростить жизнь сотрудников и не пострадают ли от этого компании.



По собственному желанию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект постановления с особыми правилами оплаты труда и увольнений во время пандемии. Например, предлагается запретить сокращать россиян или отправлять их в простой по инициативе работодателя.

Разорвать трудовой договор разрешается только по обоюдному согласию или по желанию сотрудника. Вместе с тем сокращение штата допускается на следующий рабочий день после отмены карантина. Но с условием, что сотрудников уведомили об этом за два месяца, которые уже прошли к тому моменту.

Другая инициатива – сократить до двух недель срок уведомления об изменении условий трудового договора и режима работы. Предполагается, что благодаря этому работодатель сможет быстрее ввести режим неполного рабочего дня или недели, если существует реальная необходимость в этом на период пандемии. Согласно действующим правилам, сообщить работнику об изменениях необходимо за два месяца до решения.



Увольнения во время пандемии могут запретить

Одновременно с этим Минтруд предлагает наделить работодателя правом переводить на иную должность сотрудника без его согласия на срок до трех месяцев вместо одного. Но перевод на работу с более низкой квалификацией возможен только с письменного согласия работника, а его зарплата не должна быть ниже среднего заработка на прежней должности.

Законопроект направили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой принимают участие профсоюзы, работодатели и кабмин. Если документ одобрят, то он будет внесен в правительство. Изменения в трудовых отношениях предлагается распространить только на 2020 год.





По словам Владимира Путина, безработица в стране достигла 1,9 миллиона человек. При этом президент отметил , что для правительства сохранение рабочих мест является безусловным приоритетом. Минтруд в свою очередь предполагает, что пик безработицы придется на третий квартал текущего года. Поэтому ведомство предложило увеличить минимальное пособие для официальных безработных в три раза на три месяца – до 4,5 тысячи рублей. Путин поддержал эту инициативу.

Нужно ли менять правила?

Член комитета Совфеда по социальной политике Маргарита Павлова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что инициатива может в некоторых случаях спровоцировать конфликты на рабочих местах.

По мнению парламентария, в связи с запретом на увольнение смогут выплачивать зарплату работникам только бюджетные организации. Что касается коммерческих организаций, то в текущих обстоятельствах они не всегда на это способны.

"Если запретить увольнять, а платить нечем, то что тогда будет, где деньги брать? Действия коммерческих организаций продиктованы рынком, а не государством", – считает Павлова.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Она добавила, что перед Советом Федерации 1 июня выступит министр труда и соцзащиты Антон Котяков, который ответит на все интересующие вопросы, связанные с этой темой.





Маргарита Павлова член комитета Совфеда по социальной политике Здесь все вопросы нужно обсуждать с предпринимателями, бизнесом. Любая инициатива несет в себе не только положительные стороны. Мы защищаем, с одной стороны, человека, его трудовые права. С другой стороны, у нас есть работодатель. Здесь нужно соблюдать баланс.

"Все руководствуются тем, чтобы защитить простого человека. Это хороший посыл, чтобы люди чувствовали себя в нынешних, современных условиях более уверенно, более защищено. Но насколько выдержит временем подобное предложение – большой вопрос. Я не могу однозначно только положительно его оценить", – отметила Павлова.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина в беседе с Москвой 24 напомнила, что в проекте постановления говорится только о трудовых отношениях в нестандартных ситуациях, связанных с ограничительными мерами из-за коронавируса.

"У людей было много вопросов в последние месяцы, поэтому правительство вместе с социальными партнерами стараются как-то все это отрегулировать", – пояснила эксперт.

По ее словам, сейчас в документе много неясного, поэтому требуются уточнения, а относительно каких-то мер профсоюзы даже выступят против.

"Мы будем давать замечания, и текущая редакция будет существенно отличаться от той, в которой документ может быть подписан", – подчеркнула Кузьмина.

Эксперт добавила, что сейчас в некоторых компаниях, где нет профсоюзов, наблюдается полный "беспредел" с соблюдением Трудового кодекса.





Нина Кузьмина зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Людей в нарушение закона отправляют в отпуск за свой счет и увольняют по собственному желанию, творятся вещи не самые хорошие. Но в то же время там, где есть профсоюзные организации, которые нормально работают и следят за выполнением трудового законодательства, эти вещи не проходят.

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 добавила, что изменения, которые предлагает Минтруд, в целом уже и так имеются в Трудовом кодексе (ТК).

"В ТК сказано, что если решение об увольнении приходится на нерабочий день, то само увольнение переносится на рабочий день. Исходя из толкования указов президента, в нерабочие дни сотрудника нельзя сократить, даже если приходит срок окончания трудового договора", – считает юрист.

Яковлева отметила, что запрет на увольнение не должен распространяться на тех работников, которые не прошли испытательный срок или неоднократно не исполняли должностные обязанности.