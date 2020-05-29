В Совфеде прокомментировали особый порядок увольнений на время пандемии COVID-19

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Член комитета Совфеда по социальной политике Маргарита Павлова прокомментировала Москве 24 подготовленный Минтрудом особый порядок увольнений на период пандемии COVID-19. По ее мнению, в некоторых случаях нововведения могут привести ко множеству конфликтных ситуаций на рабочих местах.

Она объяснила, что инициатива запретить работодателю увольнять сотрудника в одностороннем порядке может привести к недопониманию. По ее словам, бюджетные организации могут позволить себе выплачивать зарплату, а коммерческие организации в современных реалиях не всегда на это способны.

"Если запретить увольнять, а платить нечем, то что тогда будет, где деньги брать? Действия коммерческих организаций продиктованы рынком, а не государством", – считает Павлова.

Она подчеркнула, что 1 июня перед Советом Федерации выступит министр труда РФ и ответит на все интересующие вопросы, в частности по поводу особых условий труда на время пандемии коронавируса.

Павлова отметила необходимость обсуждения данного вопроса всеми заинтересованными сторонами.



Маргарита Павлова член комитета Совфеда по социальной политике Здесь все вопросы нужно обсуждать с предпринимателями, бизнесом. Любая инициатива несет в себе не только положительные стороны. Мы защищаем, с одной стороны, человека, его трудовые права. С другой стороны, у нас есть работодатель. Здесь нужно соблюдать баланс.

"Нельзя сказать, хорошее предложение или плохое. Оно может быть продиктовано временем. Все руководствуются тем, чтобы защитить простого человека. Это хороший посыл, чтобы люди чувствовали себя в нынешних, современных условиях более уверенно, более защищено. Но насколько выдержит временем подобное предложение – большой вопрос. Я не могу однозначно только положительно его оценить", – отметила Павлова.

Ранее министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления об особом порядке увольнения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, в министерстве на период пандемии предлагают запретить увольнение сотрудников или отправку их в простой по инициативе работодателя. В этом случае разорвать трудовой договор будет возможно только по инициативе самого работника или же по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, если двухмесячный срок уведомления работников об увольнении истечет в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии, сокращение будет разрешено провести только на следующий рабочий день после снятия ограничений.

На текущем этапе законопроект направлен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отмечается, что изменения предлагается распространить только на 2020 год.