Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии COVID-19

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Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления об особом порядке увольнения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РБК.

"Документ в его текущем виде – это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства", – пояснили в Минтруде.

Так, в министерстве на период пандемии предлагают запретить увольнение сотрудников или отправку их в простой по инициативе работодателя. В этом случае разорвать трудовой договор будет возможно только по инициативе самого работника или же по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, если двухмесячный срок уведомления работников об увольнении истечет в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии, сокращение будет разрешено провести только на следующий рабочий день после снятия ограничений.

Еще одна инициатива на период пандемии – сокращение двухмесячного срока, необходимого для уведомления работников об изменении условий трудового договора и режима работы. По мнению специалистов Минтруда, срок можно урезать до двух недель. Благодаря этому работодатель оперативнее сможет вводить режим неполного рабочего дня, если существует реальная необходимость подобных мер в период пандемии.

На текущем этапе законопроект направлен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В предстоящем заседании примут участие кабмин, работодатели и профсоюзы. В случае одобрения комиссией документ внесут в правительство.

Отмечается, что изменения предлагается распространить только на 2020 год.

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