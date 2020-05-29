Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии COVID-19

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Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления об особом порядке увольнения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РБК.
"Документ в его текущем виде – это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства", – пояснили в Минтруде.
Так, в министерстве на период пандемии предлагают запретить увольнение сотрудников или отправку их в простой по инициативе работодателя. В этом случае разорвать трудовой договор будет возможно только по инициативе самого работника или же по обоюдному согласию сторон.
Кроме того, если двухмесячный срок уведомления работников об увольнении истечет в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии, сокращение будет разрешено провести только на следующий рабочий день после снятия ограничений.
Еще одна инициатива на период пандемии – сокращение двухмесячного срока, необходимого для уведомления работников об изменении условий трудового договора и режима работы. По мнению специалистов Минтруда, срок можно урезать до двух недель. Благодаря этому работодатель оперативнее сможет вводить режим неполного рабочего дня, если существует реальная необходимость подобных мер в период пандемии.
На текущем этапе законопроект направлен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В предстоящем заседании примут участие кабмин, работодатели и профсоюзы. В случае одобрения комиссией документ внесут в правительство.
Отмечается, что изменения предлагается распространить только на 2020 год.
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