Названы три вероятных сценария роста безработицы в России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Стали известны вероятные сценарии роста безработицы в России из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование Boston Consulting Group (BCG).
Эксперты компании подсчитали, что в РФ возможны три варианта развития событий на рынке труда.
Согласно первому сценарию под названием "Отскок", безработица в России после пандемии увеличится до 6–7 процентов. При сценарии "Тяни-толкай" рост числа безработных составит от 8 до 10 процентов. Наихудший сценарий под названием "Критический спад" предполагает увеличение безработицы до 15 процентов. При нем работу потеряют 7,8 миллиона россиян.
Наиболее вероятный сценарий "Тяни-толкай" будет означать, что в сфере услуг работу потеряют 11–16 процентов сотрудников, еще 7–10 процентов лишатся мест в торговле. При этом в сфере строительства и недвижимости сокращения ждут 6–10 процентов специалистов, а в промышленности – до 10 процентов.
При самом неблагоприятном сценарии "Критический спад" работы могут лишиться до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.
"Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор, – здесь сокращения составили бы 4–6%", – отметили специалисты BCG.
По словам управляющего директора и партнера BCG Сергея Перапечки, любой из указанных сценариев предполагает наибольший удар по сфере услуг. Кроме того, сложности испытает промышленность, добывающая индустрия и производство.
В исследовании отмечается, что в мире из-за последствий COVID-19 работу в ближайшие два–три месяца может потерять каждый шестой человек. По прогнозам экспертов, общий уровень безработицы вскоре составит более 17 процентов или 2 миллиарда человек. При этом в нынешнем году безработица коснется свыше половины трудовых ресурсов мира.
Согласно прогнозам Международной организации труда, потери трудовых доходов в текущем году достигнут 3,4 триллиона долларов.
Ранее Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в РФ. По данным ведомства, он придется на III квартал нынешнего года.
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