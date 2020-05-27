Минтруд прогнозирует пик по числу безработных в РФ на III квартал 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Пик по числу безработных в России придется безработных на третий квартал текущего года, сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

"По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", – сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он рассказал, что ситуация на рынке труда во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, стабилизация ожидается в четвертом квартале, а положительная динамика – в первом-втором квартале 2021 года.

В ходе совещания Владимир Путин заявил, что сохранение рабочих место является безусловным приоритетом для властей РФ. Также президент рассказал, что к настоящему моменту официально безработными в стране признаны 1,9 миллиона человек. Он попросил федеральных и региональных властей уделить максимальное внимание данной проблеме.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести страхование россиян от безработицы. Согласно инициативе, планируется создание специального фонда, в пользу которого будут идти отчисления от зарплат граждан.