Минтруд РФ предложил увеличить минимальное пособие по безработице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением об увеличении размера минимального пособия по безработице. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе ведомства, сумма выплаты может вырасти до 4,5 тысячи рублей – то есть, речь идет о трехкратном росте размера базового пособия. Предложение высказал глава министерства Антон Котяков.

В Минтруде также рассматривают возможность страховать граждан от безработицы. Соответствующий документ направили в трехсторонюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Размер подобного взноса пока не определен.

В Госдуме эту инициативу уже прокомментировали. Как заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, идея требует всестороннего обсуждения.

