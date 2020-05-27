В Госдуме поддержали идею страховать россиян от безработицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу страхования граждан от безработицы. По его мнению, сейчас помощь безработным не пользуется популярностью у граждан.

Нилов объяснил, что сейчас пособия по безработице минимальны и много лет не индексировались. Депутат считает такие условия непривлекательными для людей. "В любом случае помощь безработным не пользовалась популярностью у граждан. Сейчас пособия маленькие и вакансии непривлекательные", – считает Нилов.

Он отметил, что важным фактором в понимании вопроса стало повышение пособия по безработице до МРОТ и число граждан, обратившихся за социальной поддержкой, выросло. Однако депутат подчеркнул, что одним из условий таких выплат была потеря работы после 1 марта, что повлекло за собой недопонимание.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Предложения подобного рода звучали не раз. Это позволит повысить пособия до реальных значений. То, что с центром занятости и пособиями нужно что-то делать, – это очевидно.

Однако Нилов считает, что спешить не нужно, необходимо сохранить баланс, так как подобное решение повысит нагрузку как на бизнес, так и на самих работников. "Дополнительно нагружать граждан и обязать платить – это может вызвать недопонимание. Спешить нельзя. Только через обсуждения в трехстороннем формате. В современных условиях любая дополнительная нагрузка может вызвать социальное напряжение", – заявил депутат.

Ранее министерство труда и соцзащиты РФ предложило ввести страхование от безработицы. Предполагается, что с зарплат граждан будут браться взносы, которые пойдут в специальный фонд. Документ уже направили в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Работодатели выступают против инициативы, поскольку, по их мнению, это может увеличить фонд оплаты труда предприятий. Размер страхового взноса пока не определен.