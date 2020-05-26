Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:16

Россияне назвали необходимую сумму "страховки от кризиса"

экономика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне назвали размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей, сообщает газета "Известия".

Согласно опросу Сбербанка, проведенного в 37 российских городах, в среднем по стране размер резерва оценивается в 350 тысяч рублей. При этом суммы сильно различаются в зависимости от места проживания.

41% респондентов считает, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье "подушки безопасности". Больше всего денег требуется жителям Санкт-Петербурга – для резерва им бы хватило 582 тысяч. У москвичей потребности немного ниже – 521,5 тысячи рублей.

В пятерку самых требовательных также попали Пермь (406,5 тысячи рублей), Тюмень (402,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (396,7 тысячи рублей). Самые скромные запросы у жителей Пензы (294,8 тысячи рублей), Саратова (286,8 тысячи рублей) и Махачкалы (240,1 тысячи рублей).

Если сравнивать мужчин и женщин, то первым для резерва бы хватило 418,5 тысячи рублей, а вторым – 277 тысяч.

Эксперты отмечают, что большинство респондентов, участвуя в опросе, исходили из желаний, не учитывая при этом свои возможности.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, россиянам пришлось переоценить уровень своего благосостояния.

Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", прошлым летом граждане в среднем считали справедливой зарплату 66 тысяч рублей. Теперь же этот показатель находится на уровне 59 тысяч рублей.

Больше всех планка достойной оплаты труда упала у жителей Москвы, Тюмени и Владивостока – сразу на 13–21 тысячу рублей. Зато жители Рязани и Набережных Челнов, напротив, надеются на увеличение зарплаты в ближайшее время.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать