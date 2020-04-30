Россияне умерили зарплатные ожидания на фоне пандемии

Фото: depositphotos/Tiko0305
На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, россиянам пришлось переоценить уровень своего благосостояния, сообщает газета "Известия".
Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", прошлым летом граждане в среднем считали справедливой зарплату 66 тысяч рублей. Теперь же этот показатель находится на уровне 59 тысяч рублей.
По данным экспертов, снижение зарплатных ожиданий россиян наблюдается практически во всех 37 городах с населением от 500 тысяч человек, жители которых участвовали в исследовании.
Больше всех планка достойной оплаты труда упала у жителей Москвы, Тюмени и Владивостока – сразу на 13–21 тысячу рублей. Зато жители Рязани и Набережных Челнов, напротив, надеются на увеличение зарплаты в ближайшее время.
Россияне на фоне навалившихся проблем начали воспитывать в себе привычку к сбережениям, создавая "подушку безопасности". При этом они стали соглашаться на меньший, но постоянный доход.
В то же время эксперты считают, что даже такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец предполагает, что причина этого кроется в том, что в последние годы население привыкло, что заработки увеличивались, хоть и незначительно.
В марте аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" провели опрос на тему гендерного влияния на развитие карьеры. 60% респондентов считают, что пол не имеет значения для достижения рабочих успехов. 32% полагают, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее. Аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют 8% опрошенных.
Аналитики проверили, каковы отношения между разнополыми сотрудниками и руководителями. Выяснилось, что 45% женщин готовы идти за мужским руководством, а женскому лидерству доверяют 7% работников-мужчин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: