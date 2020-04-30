Россияне умерили зарплатные ожидания на фоне пандемии

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На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, россиянам пришлось переоценить уровень своего благосостояния, сообщает газета "Известия".

Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", прошлым летом граждане в среднем считали справедливой зарплату 66 тысяч рублей. Теперь же этот показатель находится на уровне 59 тысяч рублей.

По данным экспертов, снижение зарплатных ожиданий россиян наблюдается практически во всех 37 городах с населением от 500 тысяч человек, жители которых участвовали в исследовании.

Больше всех планка достойной оплаты труда упала у жителей Москвы, Тюмени и Владивостока – сразу на 13–21 тысячу рублей. Зато жители Рязани и Набережных Челнов, напротив, надеются на увеличение зарплаты в ближайшее время.

Россияне на фоне навалившихся проблем начали воспитывать в себе привычку к сбережениям, создавая "подушку безопасности". При этом они стали соглашаться на меньший, но постоянный доход.

В то же время эксперты считают, что даже такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец предполагает, что причина этого кроется в том, что в последние годы население привыкло, что заработки увеличивались, хоть и незначительно.

В марте аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" провели опрос на тему гендерного влияния на развитие карьеры. 60% респондентов считают, что пол не имеет значения для достижения рабочих успехов. 32% полагают, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее. Аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют 8% опрошенных.

Аналитики проверили, каковы отношения между разнополыми сотрудниками и руководителями. Выяснилось, что 45% женщин готовы идти за мужским руководством, а женскому лидерству доверяют 7% работников-мужчин.