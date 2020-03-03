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Общество

10:13

Россияне оценили влияние гендера на развитие карьеры

общество

Фото: depositphotos/baranq

Аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" провели опрос на тему гендерного влияния на развитие карьеры. Как сообщает RT, большая часть опрошенных указывают на его отсутствие.

60 процентов респондентов отметили, что, по их мнению, пол не имеет значения для достижения рабочих успехов. 32 процента опрошенных признались, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее – аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют только 8 процентов проголосовавших.

Порядка половины опрошенных – 51 процент – признались, что не придают большого значения полу начальника. Если же выбирать, кем он будет – мужчиной или женщиной, то за начальника мужского пола проголосовали 42 процента участников исследования.

Аналитики также проверили, как между собой сочетаются разнополые работники и руководители. Выяснилось, что 45 процентов женщин готовы идти за мужским руководством, а вот женскому лидерству доверяют только 7 процентов работников-мужчин.

По информации Росстата, мужчины чаще оказываются без работы, чем женщины. Согласно исследованию экспертов, женщинам легче найти новое место, поскольку они поддерживают более низкие ожидания по заработной плате.

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