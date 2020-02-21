Названы регионы – лидеры России по количеству сокращений на работе

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Росстат представил отчет по количеству сокращений на работе за третий квартал 2019 года. Как следует из собранных данных, чаще всего штат распускали в Магаданской области, сообщает портал News.ru.

Среди всех причин увольнения в данном регионе лидирует именно сокращение – речь идет о 56,3 процента случаев. Аналогичная тенденция наблюдается в Самарской и Тамбовской областях, в Карелии и Северной Осетии.

Наименьший процент безработных из-за сокращения наблюдается в Якутии (0,5 процента), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6 процента), Волгоградской (4,1 процента) и Ленинградской областях (4,3 процента).

По словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, данная ситуация вызвана экономической ситуацией по регионам.

"Это состояние экономики. Потому что, как правило, работодатель старается уволить людей на основе договоренности. То есть сокращения – это все-таки вынужденная мера, связанная с ликвидацией организаций, предприятий", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские мужчины чаще оказываются без работы, чем женщины. Данная тенденция наблюдается во всех возрастных группах среди работоспособного населения. Ее связывают с тем, что женщины менее пристрастны к уровню заработной платы.

