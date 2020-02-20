Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

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Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.

Средняя номинальная зарплата в 2019 году увеличилась на 7,5% – до 47,468 тысячи рублей.

Начисленная заработная плата работников в декабре составила 62,239 тысячи рублей. Это на 10,1% больше, чем годом ранее.

Численность безработных в январе 2020 года составила более 3,482 миллиона человек – 4,7% экономически активного населения. По сравнению с данными прошлого года численность безработных снизилась на 5%.

В госучреждениях службы занятости населения в безработными числилось около 700 тысяч человек, 600 тысяч получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в январе 2020 года составила 74,8 миллиона человек – 51% от общей численности населения.

Ранее сообщалось, что мужчины в России чаще оказываются без работы, чем женщины. Данная тенденция сохраняется во всех возрастных группах.