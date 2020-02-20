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Общество

15:09

Песков оценил диалог Путина с петербурженкой о зарплатах в России

власть общество финансы

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга, которая поинтересовалась у президента размером его зарплаты.

Песков призвал не делать выводов о доходах россиян на основе тех примеров, которые были приведены в рамках разговора. Он исключил возможность того, что вопрос был задан с целью провокации.

В частности, женщина спросила российского лидера о том, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Путин признал, что сделать это сложно, однако заверил, что зарплата президента тоже не самая большая в стране.

Песков отметил, что действительно озвученная петербурженкой сумма является ниже прожиточного минимума и уровня минимального размера оплаты труда.

"На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Вопрос же о том, как прожить на 12 тысяч 130 рублей в месяц, Песков счел риторическим.

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