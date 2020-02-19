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Общество

19 февраля, 15:09

Путин рассказал о своей зарплате

власть финансы общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что его зарплата не самая большая в стране. Об этом он рассказал жительнице Санкт-Петербурга, которая поинтересовалась у российского лидера финансовым вопросом, передает ТАСС.

Глава российского государства возлагал цветы к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку, после чего подошел к горожанам. Одна женщина спросила у Путина, легко ли прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц, и поинтересовалась, как можно купить продукты на прожиточный минимум.

"Думаю, что очень трудно", – признал Путин.

В свою очередь, собеседница предположила, что зарплата президента во много раз больше этой суммы, с чем глава РФ спорить не стал, однако сообщил, что у него не самый большой заработок по стране. Он заверил, что есть "гораздо более высокие зарплаты".

Отмечается, что сумма задекларированного дохода президента за 2018 год составила более 8,6 миллиона рублей, что в переводе на ежемесячный оклад составляет порядка 720 тысяч рублей.

Также Путин добавил, что в связи с финансовыми трудностями в настоящее время проводится программа поддержки семей с детьми.

Ранее в Госдуме приняли во втором чтении законопроект о расширении маткапитала на первенца и увеличении суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

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