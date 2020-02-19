ГД приняла во втором чтении законопроект о расширении маткапитала на первенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки, распространяющие право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это является одной из важнейших инициатив в рамках реализации послания Владимира Путина.

"Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса. Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 тысяч 617 руб. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей. Этот закон очень ждут люди", – подчеркнул Володин.

Кроме того, как говорится в документе, программа маткапитала продлевается до 2026 года.

"Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной", – добавил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что срок выдачи сертификата будет сокращен втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.

Семьям больше не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка.

В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Их подготовили в соответствии с поручениями президента.