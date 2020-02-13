Эксперт дала советы, как просить о повышении зарплаты

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Руководству нужно время от времени напоминать о своих реальных заслугах и просить компенсировать их, рассказала руководитель "Московской психологической лаборатории 12" Юлия Зотова.

"Если вы являетесь ключевым сотрудником и знаете, что без вас будет трудно справиться, сильно упадет прибыль, вы можете буквально выкручивать руки работодателю и регулярно повышать свой статус и зарплату", – сказала Зотова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что при этом нужно адекватно оценивать ситуацию.

"В момент, когда вы захотите прибавку, у работодателя возникнет вилка – платить вам больше денег или увольнять", – отметила специалист.

Зотова отметила, что просьба о повышении зарплаты должна быть аргументирована.

"Самая лучшая формулировка – аргументация того вклада, который вы вносите в работу предприятия, разговор не о повышении зарплаты, а об адекватном возмещении усилий, которые вы предпринимаете на работе. Тем более если это соответствует реальности и аргументировано", – пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что россияне в среднем по стране хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. На зарплату от 100 до 200 тысяч рублей рассчитывают 26% респондентов. Заработок менее 30 тысяч рублей в месяц устроил бы 4% опрошенных.

Уровень желаемого заработка отличается в зависимости от региона. В Москве идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 102 тысячи рублей. Жители Новосибирска хотели бы получать 90 тысяч рублей, Нижнего Новгорода – 70 тысяч.