Более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более половины опрошенных россиян не считают упорный труд гарантией успешной жизни. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами Института социологии ФНИСЦ РАН, сообщает RT.

По данным социологов, каждый второй респондент связывает успех с везением и широкими личными связями. При этом порядка 48% опрошенных выразили уверенность, что труд может привести к улучшению жизни в долговременной перспективе.

Около 63% участников опроса посчитали, что деньги необходимо зарабатывать только честным трудом. Обратного мнения придерживаются 37% респондентов.

Ранее сообщалось, что большинство российских работодателей планирует повысить зарплату сотрудникам в 2020 году. В частности, пересмотреть зарплату собираются около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% компаний – с иностранным капиталом.

