Только 4% россиян работают лучше после выговора от начальства

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Почти половина россиян считает, что выговоры от начальства негативно влияют на качество работы. Так высказались 47% жителей страны, участвовавших в исследовании компании Superjob.
Только 4% считают критику полезной и начинают работать лучше. По данным портала по поиску работы, чаще критика положительно влияет на работу граждан в возрасте 35–44 лет и сотрудников с зарплатой от 80 тысяч рублей.
Также исследование показало, что только 29% россиян начальство никогда не портило настроение. Периодически такие ситуации происходят у 55% сотрудников: у 13% – ежедневно, у 14% – несколько раз в неделю, у 15% – несколько раз в месяц, у 13% – несколько раз в год.
Реже других на критику начальства жаловалась молодежь. С таким поведением руководителей никогда не сталкивались 36% сотрудников моложе 24 лет. Кроме того, отмечается, что женщины меньше жалуются на критику, чем мужчины, и эмоционально они более устойчивы на работе.
Ранее сообщалось, что в России в 2020 году прогнозируется рост реальной зарплаты на 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы граждан вырастут на 1,5%.
Как уточняется, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3% фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, которые не вошли в майский указ.
Зарплаты сотрудников бюджетных, казенных и автономных учреждений Москвы с 1 января проиндексированы на 5,6%. Как уточняется, индексация коснулась только окладов и ставок зарплат работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня.
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