Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Решение Владимира Путина создать резервные фонды 10 лет назад спасло российскую экономику. Такое мнение выразил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года", – цитирует РИА Новости слова Кудрина.

Экс-министр финансов также считает, что создание фондов выполнило важную роль в спасении экономики и социальных расходов.

"У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно", – отметил он.

К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены существенные резервы. В 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд РФ закрыли 1 января. Он также как и ФНБ был создан в 2008 году при разделении Стабилизационного фонда, необходимого для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ был создан в качестве составляющей механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, часть его средств инвестировали в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

