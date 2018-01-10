Минфин потратил последний триллион рублей из Резервного фонда

Минфин потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда, сообщает "Газета.ру".

Остатки денег фонда в иностранной валюте (7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов) пошли на покрытие дефицита федерального бюджета. Валюту обменяли на 1 триллион 420 миллионов рублей.

Отмечается, что доходы бюджета страны от управления ФНБ и Резервным фондом за 2017 год составили 1,3 миллиарда рублей.

Резервный фонд России с 1 января закрыли и присоединили к Фонду национального благосостояния.