Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей. Предполагается, что в 2021-м они вырастут до 21,246 триллиона рублей, а в 2022-м – до 22,058 триллиона.
Расходы бюджета, как ожидается, тоже будут расти. В 2020-м они составят 19,503 триллиона рублей, в 2021-м – 20,634 триллиона рублей, в 2022-м – 21,763 триллиона. Существенная долю по-прежнему придется на расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.
Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, приоритет в финансировании, как и раньше, отдается национальным проектам. Общий объем финансирования 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составит 6,9 триллиона рублей.
Профицит федерального бюджета ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 триллиона рублей.
Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который подразумевает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 и 55 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.
Наиболее существенные изменения при рассмотрении документа во втором чтении коснулись межбюджетных трансфертов. На 2020 год первые предусматривается утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217.
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