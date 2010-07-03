Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:29

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

власть политика экономика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей. Предполагается, что в 2021-м они вырастут до 21,246 триллиона рублей, а в 2022-м – до 22,058 триллиона.

Расходы бюджета, как ожидается, тоже будут расти. В 2020-м они составят 19,503 триллиона рублей, в 2021-м – 20,634 триллиона рублей, в 2022-м – 21,763 триллиона. Существенная долю по-прежнему придется на расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, приоритет в финансировании, как и раньше, отдается национальным проектам. Общий объем финансирования 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составит 6,9 триллиона рублей.

Профицит федерального бюджета ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 триллиона рублей.

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который подразумевает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 и 55 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Наиболее существенные изменения при рассмотрении документа во втором чтении коснулись межбюджетных трансфертов. На 2020 год первые предусматривается утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика