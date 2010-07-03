В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что правительство может не поддержать новый законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы. Об этом сообщают РИА Новости.

Сам депутат заявил, что разделяет позицию авторов законопроекта в части того, что учителя, врачи и иные сотрудники бюджетных предприятий должны получать более высокую зарплату.

"Считаю, что труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке — физической и моральной. Поэтому если предлагается увеличить и зафиксировать минимальный размер оплаты труда, я всегда буду выступать за", — заявил Нилов.

Он подчеркнул, что, несмотря на правильные положения законопроекта, авторы недостаточно предусмотрели аспект финансирования, без которого новые нормы не смогут работать. Региональные бюджеты не готовы взять на себя дополнительную нагрузку, а за счет задействования федеральных дотаций просядет весь госбюджет.

"Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись", — уточнил депутат.

Законопроект о минимальной планке зарплат бюджетников внесли на рассмотрение Госдумы в субботу, 16 ноября. В финансово-экономическом обосновании говорится, что источником возможных расходов финансирования бюджета в случае принятия закона будут доходы, выросшие из-за улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

