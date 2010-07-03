В ГД внесен законопроект о минимальной зарплате бюджетников

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Зарплату для работников бюджетной сферы предлагают повысить. Соответствующий законопроект в Госдуму внес парламент Республики Северная Осетия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, инициатива касается медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

"Месячная заработная плата <...> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность", – говорится в документе.

Как говорится в пояснительной записке, финансировать затраты из бюджета на повышение зарплат предлагается из доходов, которые увеличиваются в связи с улучшением внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

Специалисты портала по поиску работы выяснили, что для того, чтобы стать счастливыми, россиянам нужно в среднем ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей. Мужчинам для счастья нужно получать 181 тысячу. Это почти на треть больше, чем желают женщины – 138 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что через шесть лет средняя зарплата россиян превысит 63 тысячи рублей. Эксперты считают, что зарплата будет расти благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ и за счет роста производительности труда.