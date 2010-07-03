Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся, сообщает ТАСС.
По его мнению, некоторые выплаты, которые когда-то были существенными, а сейчас составляют незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся.
"Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200–300 рублей. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать", – заявил Кудрин.
Он подчеркнул, что сейчас в стране есть необходимые ресурсы, чтобы перераспределить расходы бюджета для сокращения бедности.
По расчетам Центра стратегических разработок (ЦСР), для сокращения числа бедных хотя бы на 40%, нужно в год тратить дополнительно 200 миллиардов рублей. Кудрин обратил внимание, что в России на социальную поддержку тратят почти 11% ВВП, что около 11 триллионов рублей по всей стране.
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Ранее сообщалось, что бедность по-прежнему остается массовым явлением в России, хотя данные Росстата свидетельствуют о трехпроцентном повышении реальных располагаемых доходов населения. По данным Росстата, в стране сокращается количество наименее обеспеченных семей. Во втором квартале текущего года 0,7% опрошенных сообщили о том, что им не хватает денег даже на еду. При этом в прошлом отчетном периоде этот показатель достигал 0,8%.
Семей, которым не хватает средств на покупку одежды и оплату ЖКХ, тоже стало меньше (14,1% респондентов во втором квартале против 15,2% в первом). Доходы 49,4% участников опроса позволяют им оплачивать и одежду, и продукты питания, ранее таких было на 0,2% меньше.
Кроме того, растет число семей, которым хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но вот покупку автомобиля они позволить не могут (32,6% опрошенных). Только 2,7% респондентов заявили, что ни в чем себе не отказывают, ранее этот показатель составлял 2,6%.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что эти данные свидетельствуют о сохраняющейся бедности россиян. По мнению эксперта, эту проблему может решить корректировка государственной политики в сфере налогов.
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