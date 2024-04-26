Более 140 школ и детских садов построили в ТиНАО с 2012 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С момента присоединения ТиНАО к Москве в 2012 году там было построено 48 общеобразовательных школ и 99 детских садов, сообщил заммэра столицы по вопросам строительства Владимир Ефимов.

По его словам, объекты возводились за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, и с помощью инвесторов.

"С 2012 года в округах появилось более 40 тысяч учебных мест в школах и более 20 тысяч – в дошкольных учреждениях. В прошлом году в ТиНАО построили 27 новых объектов образования – 12 школ и 15 детских садов", – рассказал Ефимов.

В новых учреждениях у детей есть возможность всестороннего развития: предметно-пространственную среду организовывали, учитывая склонности, интересы и уровень активности учеников.

В детских садах, например, обустроили залы для занятий, кружковые, спальни, методические кабинеты, медкабинеты, а также раздевалки, буфеты и пищеблоки полного технологического цикла. В свободном пользовании у воспитанников находятся просторные групповые и игровые площадки.

В школах появились современные кабинеты, ИТ-полигоны, робоклассы и лаборатории для исследовательской деятельности, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Проекты также предполагали спортивные блоки с залами для занятий физкультурой и гимнастикой, залы для проведения мероприятий.

Кроме того, специалисты ответственно подошли к вопросам безопасности.

"В зданиях смонтированы системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией", – процитировали на портале мэра и правительства Москвы руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Он добавил, что в помещениях соблюдены все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уточняется, что к 2026 году в ТиНАО планируют возвести еще 80 объектов образования, 30 из которых появятся в текущем году.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что во втором квартале 2024 года на городские торги по аренде выставят три участка в ТиНАО. Земельные объекты общей площадью 0,4 гектара расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях. Победители торгов получат возможность построить там торговые объекты суммарной площадью более двух тысяч "квадратов".