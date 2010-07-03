Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы. Профицит бюджета составит 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП – в 2021 году и 0,2% ВВП – в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379, 21,247 и 22,058 триллиона рублей, расходы составят 19,503, 20,634 и 21,763 триллиона рублей соответственно. Таким образом, профицит составит 876, 613 и 295 миллиардов рублей.

Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах – 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения в 42,4 доллара за баррель в 2020 году, будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ненефтегазовый дефицит бюджета (без учета нефтегазовых доходов) будет оставаться стабильным на протяжении трех лет – в районе 5,8–5,9% ВВП.

За счет внутренних займов в бюджет планируется привлечь 1,74 триллиона рублей в 2020 году, 1,549 триллиона – в 2021 году и 1,826 триллиона – в 2022 году. Программа внешних займов предусматривает размещение евробондов в пределах 3 миллиардов долларов в год.

По словам министра финансов Антона Силуанова, в случае выхода на внешние рынки в следующем году размещения возможны в евро и юанях, в долларах занимать не планируется.

Ранее закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы был принят Госдумой в третьем и окончательном чтении. Во втором чтении депутаты рассмотрели обновленную версию документа и внесли в него более 600 поправок.