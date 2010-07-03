Госдума приняла проект федерального бюджета на 2020-2022 годы во втором чтении

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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Третье чтение проекта бюджета планируется на 21 ноября, сообщают "Дни.ру".

Документ предусматривает доход федерального бюджета на уровне 20,379 триллиона рублей на 2020 год. В последующие два года прогнозируется плавный рост почти на триллион ежегодно. При этом ожидается и увеличение расходов – с 19,503 триллиона в 2020 году до 21,763 триллиона на конец планового периода.

Согласно проекту бюджета, его профицит составит 0,8, 0,5 и 0,2 процента ВВП в каждый из последующих трех годов соответственно. При этом объем ВВП на начало планового периода 2020 года составит 112,863 триллиона рублей.

Главными расходами федерального бюджета станут проекты по социальному обеспечению граждан, развитию оборонной промышленности и систем национальной безопасности. Проект основывается на прогнозе цены на нефть марки Urals в 2020 году. Она составит примерно 42,4 доллара за баррель.

Во втором чтении законопроекта о федеральном бюджете депутаты рассмотрели обновленную версию документа, в которую внесли более 600 поправок. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, корректировки проекта касаются конкретных аспектов, которые улучшат жизнь граждан страны.

В начале ноября стало известно, что Совет Федерации одобрил закон об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году. На 2020 год были продлены правовые основания для расходования остатков средств.

