Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей.

Это является рекордным показателем роста доходов в России, пишет РБК со ссылкой на директора департамента доходов Минфина Елену Лебединскую.

Согласно прогнозу ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей.

Таким образом, ежегодный рост поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах и превысит инфляцию с показателем четыре процента.

В ведомстве отметили, что эффект от повышения налога проявился уже во втором и третьем кварталах 2019 года.

Газета Financial Times ранее восхитилась российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба (ФНС).

В частности, речь идет о внедрении информационных технологий, которые позволили снизить с 20 процентов до одного разницу между реальными поступлениями в бюджет от НДС и объемом средств НДС, подлежащих уплате по закону.

С 1 января 2019 года ставка НДС была повышена с 18 до 20 процентов. Несмотря на то что НДС платит бизнес, оплачивают его и потребители – налог включен в цены на товары и услуги.