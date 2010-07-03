Газета Financial Times восхитилась системой налогообложения РФ

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Журналист газеты Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба (ФНС).

В частности, речь идет о внедрении информационных технологий, которые позволили снизить с 20 процентов до одного разницу между реальными поступлениями в бюджет от налога на добавленную стоимость (НДС) и объемом средств НДС, подлежащих уплате по закону.

По словам главы ФНС Михаила Мишустина, у которого издание взяло интервью, результат был достигнут благодаря внедрению электронной системы, при помощи которой подключенные к интернету кассовые аппараты передают данные о розничных продажах в налоговые органы.

При это указывается, что общие поступления в бюджет России от НДС в 2014-2018 годах возросли на 64 процента, в то время как номинальный объем потребления домохозяйств за этот период увеличился на 21 процент, пишет "Комсомольская правда".

4 июля Басманный районный суд столицы приговорил владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима по обвинению в неуплате налогов на 690 миллионов рублей.

Следствие установило, что в период с 2011 по 2014 год владелец сети ресторанов организовал работу своего бизнеса так, что как минимум в восьми из них в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты.