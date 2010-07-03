Владельца "Корчмы Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

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Басманный районный суд столицы приговорил владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима по обвинению в неуплате налогов на 690 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело рассматривалось без исследования доказательств, поскольку Белойван признал вину.

Выступая перед судом с последним словом, он в очередной раз раскаялся в содеянном, но отметил, что существующее налоговое законодательство несовершенно и вынуждает владельцев ресторанного бизнеса преступать закон. В то же время он отметил, что не собирается уклоняться от выплаты задолженности, и попросил суд не назначать ему реальный срок.

Белойвану предъявили обвинение по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

По версии следствия, бизнесмен с января 2011 по март 2014 года скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Адвокат Белойвана Александр Карабанов отметил, что его подзащитному вменяется неуплата налогов 690 миллионов рублей. Также с учетом суммы пеней и штрафов, Федеральная налоговая служба России заявила иск к обвиняемому на 862 миллиона рублей.