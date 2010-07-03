Суд отложил заседание по делу владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"

Басманный районный суд столицы возобновил разбирательство в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на 690 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
Заседание отложено до 27 июня по ходатайству прокурора. Это время займет проверка суммы поступивших денежных средств и приобщение материалов, характеризующих личность обвиняемого.
Белойван признал вину, поэтому его дело рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств. В последнем слове он заявил, что существующее налоговое законодательство вынуждает владельцев ресторанного бизнеса преступать закон.
Несмотря на это, ресторатор не собирается уклоняться от выплаты задолженности и попросил суд не назначать ему реальный срок наказания.
Суд отложил вынесение приговора владельцу сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"
Прокурор запросил для бизнесмена два года колонии общего режима. В ходе судебного процесса стало известно о возможности заключения мирового соглашения между ФНС и Белойваном. Однако бизнесмен уверен, что сторона истца добивается для него реального срока наказания.
Белойвану предъявили обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По версии следствия, бизнесмен с января 2011 по март 2014 года скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
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