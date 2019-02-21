Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" предстанет перед судом

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Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по восьми эпизодам, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет он обеспечивал сокрытие в бухгалтерском учете и налоговой отчетности реальных доходов организаций, организовал отражение в налоговых декларациях ложных сведений о налогах. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 650 миллионов рублей.

После вручения копии обвинительного заключения дело передадут в Басманный суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее ТАСС сообщал, что бенефициар сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы бизнесмена, заявил, что его подзащитный готов возместить ущерб. По словам юриста, в рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложили арест стоимостью более миллиарда рублей.

В 2016 году появлялась информация о том, что некто из руководства компании "Престиж", входящей в ресторанную сеть, не отразил в декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу. Сделано это было в целях уклонения от уплаты налогов. В результате в бюджет не был уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 112 миллионов рублей.

Представители ресторанной сети "Корчма "Тарас Бульба" тогда опровергли информацию об обысках в своих заведениях. В столичном управлении СК же отметили, что следователи изучают финансовую отчетность и документацию компании и устанавливают эпизоды противоправной деятельности руководства сети.