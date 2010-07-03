Главу компании-поставщика игрушек в Подмосковье обвинили в неуплате налогов

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В Подмосковье гендиректора фирмы, являющейся крупнейшим дистрибьютором игрушек, обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.

Уже проведены обыски и допросы некоторых лиц, назначена налоговая экспертиза. Следствие устанавливает всех причастных к совершенному преступлению.

Следствие полагает, что в период с 2015 по 2016 год сотрудники ООО "САКС игрушки" уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль в общей сумме порядка 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверяют информацию о том, что укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России.