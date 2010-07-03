Укравшая в Москве 41 млн рублей кассир могла сбежать за границу

Укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе", – сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник сообщал агентству, что женщину объявили в федеральный розыск.
Инцидент произошел 2 июля в Пресненском районе. Директор организации решил перевести 41 миллион рублей в доллары. Кассир пункта пересчитала всю сумму и, оставив деньги в кассе, попросила предпринимателя и инкассаторов подождать снаружи, пока привезут валюту, сославшись на то, что нужной суммы в долларах нет. Затем она скрылась с деньгами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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