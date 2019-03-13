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Российские экономисты не увидели зависимости инфляции от НДС в размере 20%, сообщает газета "Известия".

В отчете Минэкономразвития РФ "Картина инфляции" говорится, что увеличение стоимости товаров и услуг замедлилось с 1% в январе до 0,4% – в феврале.

В то же время рост цен на непродовольственные товары притормозил в феврале примерно вдвое – с 0,58% месяцем ранее до 0,31%. Самое явное замедление роста цен произошло на товары длительного пользования. Это легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары.

При этом аналитики сообщают, что оценить влияние НДС на темпы инфляции можно будет не раньше середины 2019 года. По этой причине они не видят предпосылок для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка.

В феврале Банк России не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,75% годовых. По прогнозу ЦБ, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. На конец текущего года она составит 5,0–5,5%.

Во втором полугодии квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года. Это, по данным регулятора, произойдет, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

В последний раз ключевая ставка изменилась 14 декабря 2018 года. Следующее заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.