Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Банк России не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

По прогнозу ЦБ, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. На конец текущего года она составит 5,0–5,5%.

Во втором полугодии квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года. Это, по данным регулятора, произойдет, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

В последний раз ключевая ставка изменилась 14 декабря 2018 года. Следующее заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.

В конце января председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина озвучила четыре основных направления развития финансового рынка в России на ближайшие три года. Это обеспечение доступности финансовых услуг и капиталов, формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке и поддержание финансовой стабильности.

В ноябре прошлого года глава ЦБ призвала не бояться возможного повышения ключевой ставки, поскольку это снижает вероятность ее роста в будущем. Она напомнила, что наша страна находится в условиях серьезного внешнего давления.

В том же месяце Банк России рассказал о нескольких возможных вариантах развития российской экономики на три года. По базовому сценарию, в 2019 году средняя цена нефти снизится до 63 долларов, в 2020–2021 годах – до 55 долларов за баррель.

Во втором сценарии нефть будет стоить более 75 долларов. При рисковом варианте регулятор заложил снижение цены топлива до 35 долларов. Все три варианта предполагают поддержание годовой инфляции на уровне четырех процентов.