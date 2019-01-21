Набиуллина назвала главные направления развития финрынка на три года

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина озвучила четыре основных направления развития финансового рынка в России на ближайшие три года, сообщает Агентство "Москва".

"Мы выделяем четыре основных направления работы: обеспечение доступности финансовых услуг и капиталов, формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке и поддержание финансовой стабильности", – сказала она на парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям развития финрынка России на 2019-2021 годы.

Набиуллиуна добавила, что для оценки реализации перечисленных основных направлений создана система ключевых качественных и количественных показателей эффективности.

В ноябре глава ЦБ призвала не бояться возможного повышения ключевой ставки, поскольку это снижает вероятность ее роста в будущем. Она напомнила, что наша страна находится в условиях серьезного внешнего давления.

В том же месяце Банк России рассказал о нескольких возможных вариантах развития российской экономики на три года. По базовому сценарию, в 2019 году средняя цена нефти снизится до 63 долларов, в 2020-2021 годах – до 55 долларов за баррель.

Во втором сценарии нефть будет стоить более 75 долларов. При рисковом варианте регулятор заложил снижение цены топлива до 35 долларов. Все три варианта предполагают поддержание годовой инфляции на уровне четырех процентов.