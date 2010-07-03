Путин прокомментировал неисполнение расходов бюджета

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Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. Об объеме президенту доложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Что-то многовато", – приводит слова Путина РИА Новости.

По словам Кудрина, такие цифры говорят, в частности, о том, что тратить деньги вовремя мешает бюрократия.



Россия не успела потратить в 2019 году триллион рублей

Ранее Счетная палата России заявила о рисках уменьшения прогнозируемых доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму около 714 миллиардов рублей.

Как полагают специалисты, прогноз Минфина о доходах был сделан без учета поправок в Налоговый кодекс. Изменения были приняты в сентябре 2019 года и могут привести к потерям налоговых поступлений. Они также видят высокие риски неисполнения прогноза поступлений дивидендов государственных компаний. Речь идет о потенциальной возможности сокращения нефтегазовых доходов, которые идут на формирование расходной части бюджета, заключают аудиторы.

