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Экономика

18:38

Собянин подписал закон о бюджете столицы на ближайшие три года

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие три года. Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

Согласно закону, доходы бюджета столицы в 2020 году окажутся на уровне 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 году этот показатель составит 3 триллиона 64 миллиарда 152 миллиона рублей, еще через год – 3 триллиона 356 миллиардов 190,9 миллиона рублей.

Также отмечается, что в следующем году расходы бюджета будут равны 3 триллионам 150 миллиардам 11,1 миллиона рублей, в 2021 году – 3 триллионам 278 миллиардам 306,6 миллиона рублей, в 2022 году – 3 триллионам 379 миллиардам 27,7 миллиона рублей.

Кроме того, был подсчитан дефицит бюджета. В новом году он составит 351 миллиард 284,6 миллиона рублей. В последующие годы – 214 миллиардов 154,7 миллиона рублей и 22 миллиарда 836,8 миллиона рублей соответственно.

Ранее Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы. По словам председателя нижней палаты столичного парламента Алексея Шапошникова, ко второму чтению поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

Ранее эксперт высоко оценил новый бюджет столицы. Дмитрий Лекух отметил неполитичность и хорошую продуманность бюджета, а также высказался о его сбалансированности.

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