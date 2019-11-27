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Москва 24

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Город

16:43 (обновлено 27.11.2019 17:14)

Мосгордума приняла социальный бюджет Москвы

город экономика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, ко второму чтению редактором поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

По подпрограмме "Массовая физкультурно-спортивная работа" государственной программы "Спорт Москвы" финансирование увеличат на 1,5 миллиарда рублей. ТиНАО получит на содержание дворовых территорий дополнительные 1,5 миллиарда рублей субсидий.

На 1 миллиард рублей увеличат ассигнования на развитие научной деятельности в Москве, также 1 миллиард рублей выделят на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия.

165 миллионов рублей направят в качестве субсидии предприятию "Радон" на исследование отдельных территорий на соответствие требованиям радиационной безопасности.

На обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Москвы депутатам потребовалось около семи часов.

Ко второму чтению бюджета Москвы рассмотрели почти полторы сотни поправок

По проекту доходы города в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей. В дальнейшем эта сумма вырастет. На расходы в проекте бюджета заложено больше трех триллионов.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что бюджет формировался на основе прогноза устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

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