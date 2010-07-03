Мосгордума одобрила в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года

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Мосгордума в первом чтении приняла законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает Агентство "Москва".

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что бюджет формировался на основе прогноза устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

"Соответственно в 2020, 2021 и 2022 годы планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно", – уточнила она.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят 2 трлн 798 млрд 726,5 млн рублей, в 2021 году – 3 трлн 64 млрд 152 млн рублей, в 2022 году – 3 трлн 356 млрд 190,9 млн рублей.

Объем налоговых доходов на 2020 года прогнозируется в сумме 2 трлн 541 млрд 42,4 млн рублей, в 2021 году – 2 трлн 808 млрд 356,8 млн рублей, в 2022 году – 3 трлн 101 млрд 398 миллионов рублей.

Из доходов бюджета федеральные налоги в 2020 году составят 2 трлн 188 млрд 63,6 млн рублей, в 2021 году – 2 трлн 422 млрд 537,1 млн рублей, в 2022 году – 2 трлн 677 млрд 744,1 млн рублей.

Региональные и местные налоги в 2020 году в структуре доходов составят 210 млрд 265,8 млн рублей, в 2021 году – 219 млрд 333,2 млн рублей, в 2022 году – 228 млрд 431,5 млн рублей.

Расходы бюджета в 2020 году составят 3 трлн 150 млрд 11,1 млн рублей, в 2021 году – 3 трлн 278 млрд 306,6 млн рублей, в 2022 году – 3 трлн 379 млрд 27,7 млн рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году составит 351 млрд 284,6 млн рублей, в 2021 году – 214 млрд 154,7 млн рублей, в 2022 году – 22 млрд 836,8 млн рублей.

Ранее Мосгордума установила прожиточный минимум для пенсионеров в размере 12 578 рублей. Средний размер региональной социальной доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера составит 4 743 рублей.