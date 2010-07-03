МГД установила прожиточный минимум для пенсионеров в размере 12 578 рублей

Фото: depositphotos/gutaper

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Москве в 2020 году увеличится по сравнению с нынешним годом и составит 12 578 рублей. Соответствующее решение приняли на заседании депутаты столичного парламента, сообщает Агентство "Москва".

Средства на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в столице предусмотрены в проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Отмечается, что средний размер доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера составит 4 743 рублей.

Ранее стало известно, что мэрия выделит на социальную поддержку москвичей почти 500 миллиардов рублей. Законопроект о бюджете города на 2020 год внесен на рассмотрение в Мосгордуму. Согласно документу, предусмотрены доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и оплату ЖКХ и лекарственное обеспечение. По сравнению с этим годом расходы увеличатся на 19%.

